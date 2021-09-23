В РФ нашли обломки пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26

Обломки самолета нашли в верховьях сопки в районе поселка Корфовский. Судьба экипажа неизвестна.

В МЧС рассказали, что спасатели пока не могут добраться до места крушения Ан-26 – в лесу нет площадки, куда мог бы сесть вертолет. Ведомство хочет десантировать спасателей на место происшествия.

По информации российского Telegram-канала 112, к месту падения уже следует спасательная группа. Им предстоит пройти 7 км пешком из-за отсутствия дорог.