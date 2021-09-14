Япония заявила, что самолет РФ вторгся в ее воздушное пространство

Российский самолет Ан-26 вошел в воздушное пространство Японии утром 12 сентября над территориальными водами мыса Сиретоко на острове Хоккайдо.

В ответ минобороны Японии подняло истребитель Воздушных сил самообороны.

В понедельник, 13 сентября, генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу сообщил журналистам, что правительство выразило протест через высокопоставленных дипломатов в Токио и Москве, призвав российскую сторону предотвратить повторение инцидента.

Като сказал, что правительство анализирует, почему российский самолет вошел в воздушное пространство Японии. Он добавил, что не хочет комментировать причину нарушения воздушного пространства.