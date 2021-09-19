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В Техасе в жилом районе упал военный самолет, есть пострадавшие

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Обломки самолета попали на дорогу
Обломки самолета попали на дорогу
Фото: William Joy / Twitter

19 сентября в американском городе Лейк-Ворт (штат Техас) потерпел крушение военный самолет. Об этом проинформировала в Facebook местная полиция.

"Военный самолет упал в жилом районе. Экстренные службы на месте происшествия", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/LWPD16/posts/1498262673865465

В Пентагоне местному телеканалу WFAA рассказали, что разбился учебно-тренировочный реактивный самолет T-45C Goshawk, на борту которого находились пилот-инструктор и студент – военно-морской летчик с авиабазы Кингсвилл.

Оба успели катапультироваться и находятся в больнице. Медики утверждают, что один из них находится в тяжелом состоянии, другой – в критическом.

Госпитализированных среди жителей города нет. В ходе крушения пострадали три дома, отметили представители пожарной охраны. По их словам, "все могло быть намного хуже".

Представитель Пентагона не смог назвать причину инцидента.

Репортер телеканала Вильям Джой написал в Twitter, что обломки самолета попали в том числе на проезжую часть дороги.

CBS сообщает, что, по данным медиков, одному местному жителю оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ему не понадобилась.

Очевидец рассказал телеканалу, что один из катапультировавшихся зацепился парашютом за линию электропередач, а перед этим был, "казалось, объят пламенем".

Теги: США, Пентагон, полиция, самолет, военные, крушение, Техас, медики, пострадавшие, парашют, пилот
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