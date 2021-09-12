В России в тайге разбился самолет с 16 людьми на борту

Информация о находившихся в самолете пока противоречивая Фото: wikipedia.org (архив)

"Самолет марки L-410 сообщением Иркутск – Казачинское авиакомпании "Сила" совершил жесткую посадку в районе села Казачинское. [...] На борту воздушного судна находились 14 пассажиров, два члена экипажа", – говорится в сообщении.

Собеседники ТАСС рассказали, что, по предварительным данным, один из находившихся на борту самолета пассажиров находится в тяжелом состоянии.

Вероятными причинами инцидента называют отказ двигателя и ошибку экипажа при попытке совершить посадку в условиях тумана.

"РИА Новости" сообщают, что после жесткой посадки в тайге самолет загорелся.

Следком РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, отмечает агентство.

"Интерфаксу" представители местных властей рассказали, что самолет упал с малой высоты, в результате чего "четыре человека выжили" и 11 "зажаты в салоне". Позже "Интерфаксу" в экстренных службах сообщили, что проверяют информацию о гибели одного человека – пилота.