В Чехии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Самолет разбился в поле недалеко от населенного пункта Кладно.

На месте крушения обнаружили тела двух погибших, они "застряли в самолете".

České noviny опубликовали фото с места происшествия, следов пожара на них не видно.

Причина авиакатастрофа пока не озвучена.

По данным издания iDNES.cz, разбился самолет Cessna, в воздух он поднимался с аэродрома в Велка Добра, это недалеко от места крушения.

Почему самолет упал, выясняет Институт профессионального расследования причин авиационных происшествий.