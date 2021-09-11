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Во Франции разбился легкомоторный самолет, погибли три человека

Самолет разбился недалеко от аэродрома
Самолет разбился недалеко от аэродрома
Фото: pixabay.com (архив)

10 сентября недалеко в районе муниципалитета Даруа на востоке Франции потерпел крушение легкомоторный самолет, принадлежащий аэроклубу в Этампе, пригороде Парижа. Об этом сообщило местное издание Le Bien Public.

Самолет разбился в поле недалеко от аэродрома. Погибли все три человека, которые находились на борту: двое мужчин 1957 года рождения и один – 1949-го.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могли стать плохие погодные условия, отмечает Le Bien Public.

Издание выяснило, что группа самолетов должна была вылететь из Нанси в Эссонн, а самолет, который впоследствии разбился, направлялся в место назначения в департаменте Кот-д’Ор, где и произошла авиакатастрофа.

Ведется расследование инцидента.

Теги: Франция, погода, самолет, авиакатастрофа, аэродром, крушение, расследование, погибшие, мужчины
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