Во Франции разбился легкомоторный самолет, погибли три человека

Самолет разбился в поле недалеко от аэродрома. Погибли все три человека, которые находились на борту: двое мужчин 1957 года рождения и один – 1949-го.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могли стать плохие погодные условия, отмечает Le Bien Public.

Издание выяснило, что группа самолетов должна была вылететь из Нанси в Эссонн, а самолет, который впоследствии разбился, направлялся в место назначения в департаменте Кот-д’Ор, где и произошла авиакатастрофа.

Ведется расследование инцидента.