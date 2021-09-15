В Индонезии разбился грузовой самолет, ищут трех членов экипажа

Самолет летел из регентства Набире в регентство Интан-Джая – оба находятся в одной провинции.

Борт, который перевозил строительные материалы и предметы первой необходимости, упал в высокогорной лесистой местности. Спасатели отправились туда, чтобы выяснить, что произошло с экипажем.

В самолете находились пилот, второй пилот и механик. Их судьба пока неизвестна.

Спасатели осмотрели место крушения с вертолета и выяснили, что фюзеляж пострадал меньше, чем кабина пилотов.

Associated Press сообщает со ссылкой на министерство транспорта Индонезии, что самолет Twin Otter 300 разбился примерно через 50 минут после взлета.

В районе вылета погода была солнечная, а в месте крушения – пасмурная.