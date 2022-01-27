В Каталонии посмертно помиловали сотни женщин, казненных за колдовство

Между 1580-м и 1630 годом около 50 тыс. человек по всей Европе были приговорены к казни за колдовство Фото: depositphotos.com

Решение властей Каталонии направлено на "продвижение государственной политики по сохранению памяти столь многих женщин, несправедливо казненных за необоснованные убеждения, и продвижение исторической справедливости".

"Таким образом, парламент признает этих женщин "жертвами женоненавистнических преследований" и выражает поддержку инициативы "Они не были ведьмами, они были женщинам". Документ также восстанавливает историческую память о женщинах, несправедливо осужденных, казненных и репрессированных на протяжении всей истории за колдовство, облагораживает их и оправдывает, поощряя действия по возмещению ущерба", – говорится в сообщении.

Как отмечает The Guardian, между 1580-м и 1630 годом около 50 тыс. человек по всей Европе были приговорены к смертной казни за колдовство, из которых около 80% составляли женщины.

Однако Каталония была исключением, и охота на ведьм продолжалась там вплоть до XVIII века. В 1424 году в каталонском городе Лериде был принят первый европейский закон против колдовства.

По словам профессора современной истории Барселонского университета Пау Кастелла, охота на ведьм была более распространена в Каталонии, потому что сельские районы находились под абсолютной властью феодалов и одно только признание было достаточным доказательством вины. Он добавил, что в случаях, когда вызывалась инквизиция, обвиняемых часто отпускали за недостатком улик.

По словам Кастелла, ведьм часто обвиняли во внезапных смертях детей или стихийных бедствиях и неурожаях. По словам историка Нурии Морелло, подозреваемыми часто были практикующие традиционную медицину или независимые женщины, к которым относились с подозрением.