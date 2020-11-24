В Катаре установили родителей брошенного в аэропорту младенца. Из-за него медики принудительно осматривали пассажирок

2 октября в Международном аэропорту Катара обнаружили младенца в одном из туалетов. Сотрудники аэропорта вынудили несколько австралиек раздеться и пройти осмотр на предмет недавних родов, чтоб найти мать ребенка. В конце ноября родителей младенца нашли – они оказались гражданами одной из азиатских стран.

Прокуратура Катара установила личность родителей младенца, которого оставили в терминале Международного аэропорта Хамад в городе Доха. Об этом сообщает Aljazeera, ссылаясь на прокуратуру.

Мать ребенка оказалась гражданской неназванной азиатской страны. В прокуратуре выяснили, что она выбросила новорожденного в мусорное ведро в одном из туалетов аэропорта, после чего села в самолет и улетела.

Теперь власти Катара добиваются ее ареста, женщине грозит максимальное наказание в размере 15 лет тюрьмы.

Также установлен и отец ребенка – тоже гражданин азиатской страны. Он признался, что у него были отношения с матерью младенца, и что она отправила ему сообщение и фотографию новорожденного. В этом же сообщении она сказала, что выбросила ребенка в мусорное ведро.

Прокуратура также сообщила, что возбудила уголовные дела против ряда сотрудников аэропорта, которые заставили гражданок Австралии, чей рейс как раз находился в Дохе, пройти принудительный осмотр. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Инцидент с брошенным ребенком в аэропорту Дохи случился 2 октября, но широкую известность получил лишь в конце октября. Пытаясь найти родителей младенца, сотрудники аэропорта задержали рейс Qatar Airways, который должен был лететь в Сидней, и попросили сойти всех женщин с самолета. Их заводили в машину скорой помощи и просили снимать белье, чтобы осмотреть их влагалище на наличие признаков недавних родов.

Правительство Австралии обсудило случившееся с правительством Катара. Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн назвала случившееся "тревожным и оскорбительным событием".