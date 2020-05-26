Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Казахстане приговорили бывшего боевика "ДНР"

Жителя Костаная Евгения Щербака суд признал виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гражданин Казахстана получил четыре с половиной года тюрьмы за наемничество
Гражданин Казахстана получил четыре с половиной года тюрьмы за наемничество
Фото: depositphotos.com

Суд города Костанай (Казахстан) приговорил местного жителя Евгения Щербака к 4,5 года лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе, сообщает "Интерфакс-Казахстан".

Щербак был признан виновным в преступлении, предусмотренном ст. 172 Уголовного кодекса Казахстана – участие в иностранных вооруженных конфликтах. Приговор был вынесен 21 мая.

По информации СМИ, с 2014 года Щербак воевал на Донбассе на стороне российских наемников в составе батальона "Спарта". С 2016-го был в розыске в Казахстане по подозрению в наемничестве, с 2017-го скрывался на территории России. В апреле 2020 года Щербак был выдворен Россией на родину.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецк, Украина, Казахстан, агрессия, боевики, наемники, вторжение, ДНР, российская агрессия, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Стараюсь быть актуальной". 64-летняя Андрейченко завела аккаунт в TikTok
"Стараюсь быть актуальной". 64-летняя Андрейченко завела аккаунт в TikTok
"Даже если придется ползти к своим целям, ползи". Звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон заявила о намерении сбросить лишний вес
"Даже если придется ползти к своим целям, ползи". Звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон заявила о намерении сбросить лишний вес
  Rain On Me. Леди Гага и Ариана Гранде в новом клипе станцевали под дождем. Видео
  Rain On Me. Леди Гага и Ариана Гранде в новом клипе станцевали под дождем. Видео
75-летний Род Стюарт угрожает исключить детей из завещания, если они не будут с ним видеться
75-летний Род Стюарт угрожает исключить детей из завещания, если они не будут с ним видеться
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS