В Харьковской области задержали танкиста "ДНР" – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участника военных формирований "ДНР", об этом 22 мая сообщил в Facebook начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Донецка является боевиком так называемого 1-го армейского корпуса "ДНР", входит в танковый экипаж террористов. Он нелегально приехал в Харьковскую область, чтобы посетить родственников", – написал Абдула.

Контрразведка СБУ установила, что танкист "ДНР" находится на подконтрольной Украине территории, и задержала его при попытке пересечения границы с РФ.

Правоохранители изъяли у него военный билет так называемого министерства обороны "ДНР" с отметками о прохождении службы, оружие и удостоверение члена общественного движения "Донецкой республики".

"В ноутбуке и телефоне боевика обнаружили фото- и видеоматериалы с доказательствами прохождения службы в танковом подразделении террористов и применения им оружия", – подчеркнули в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных формирований) и заключили под стражу.

В 2014 году после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.