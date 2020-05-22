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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области задержали танкиста "ДНР" – СБУ

В СБУ сообщили, что контрразведка задержала в Харьковской области мужчину с военным билетом "ДНР". Оперативники установили, что житель Донецка приехал навестить родственников.

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В ноутбуке и телефоне мужчины нашли подтверждения того, что он служил в "ДНР"
В ноутбуке и телефоне мужчины нашли подтверждения того, что он служил в "ДНР"
Фото: Владислав Абдула / Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участника военных формирований "ДНР", об этом 22 мая сообщил в Facebook начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Донецка является боевиком так называемого 1-го армейского корпуса "ДНР", входит в танковый экипаж террористов. Он нелегально приехал в Харьковскую область, чтобы посетить родственников", – написал Абдула.

Контрразведка СБУ установила, что танкист "ДНР" находится на подконтрольной Украине территории, и задержала его при попытке пересечения границы с РФ.

Правоохранители изъяли у него военный билет так называемого министерства обороны "ДНР" с отметками о прохождении службы, оружие и удостоверение члена общественного движения "Донецкой республики".

"В ноутбуке и телефоне боевика обнаружили фото- и видеоматериалы с доказательствами прохождения службы в танковом подразделении террористов и применения им оружия",  подчеркнули в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных формирований) и заключили под стражу.

В 2014 году после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, Харьковская область, контрразведка, ДНР, война в Украине
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