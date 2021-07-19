В Китае невакцинированным от COVID-19 запретят ходить в супермаркеты

Отмечается, что в некоторых регионах непривитым против коронавируса запретят посещать школы, больницы и супермаркеты. В иных провинциях ограничения включают спортзалы, гостиницы, АЗС и банки, хотя точный список варьируется от округа к округу. Так, власти одного из них заявили, что его правительственные учреждения перестанут платить сотрудникам заработную плату, если они не пройдут курс иммунизации от COVID-19.

В большинстве провинций ответственность за контроль посещения невакцинированных возложили на руководство школ, учреждений и общественных заведений.

Insider пишет, что ограничения вводятся только на местном уровне, официальный Пекин пока не объявил об обязательной вакцинации по всей стране. В то же время, как подчеркивает издание, власти КНР стремятся привить 80% населения для достижения коллективного иммунитета.