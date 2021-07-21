В Китае отменили штрафы за рождение трех детей в семье

Одновременно с отменой наказаний власти страны собираются активно поддерживать рождаемость. Таким образом Китай собирается бороться со старением населения.

"Старение является одной из основных тенденций в области развития населения в мире, а также серьезной проблемой, стоящей перед страной", – отметили в документе.

Власти Китая предполагают, что к 2035 году эта тенденция скажется на экономике КНР.

"Реализация политики в отношении трех детей и меры поддержки помогут раскрыть репродуктивный потенциал населения, замедлить процесс его старения, способствовать гармонии между поколениями и повысит общую жизнеспособность общества", – заявили в Госсовете Китая.