В Китае в парке развлечений с работающего аттракциона упали люди

13 февраля в парке развлечений в провинции Хунань в центральной части Китая посетители выпали из аттракциона "летающие качели". Об этом 14 февраля проинформировало со ссылкой на местные власти агентство Xinhua.
Аттракцион "потерял управление" вследствие механического сбоя, что привело к падению посетителей парка.
Пострадали в общей сложности 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Все пострадавшие госпитализированы.
Парк развлечений закрыли "в ожидании расследования причин аварии".
На YouTube-канале Things China Doesn't Want You To Know опубликовано видео, на которое попал инцидент.