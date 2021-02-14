В Китае в парке развлечений с работающего аттракциона упали люди

По данным китайского агентства Xinhua, в результате неполадки с аттракционом в провинции Хунань пострадали 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

13 февраля в парке развлечений в провинции Хунань в центральной части Китая посетители выпали из аттракциона "летающие качели". Об этом 14 февраля проинформировало со ссылкой на местные власти агентство Xinhua.

Аттракцион "потерял управление" вследствие механического сбоя, что привело к падению посетителей парка.

Пострадали в общей сложности 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие госпитализированы.

Парк развлечений закрыли "в ожидании расследования причин аварии".

На YouTube-канале Things China Doesn't Want You To Know опубликовано видео, на которое попал инцидент.

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