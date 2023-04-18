В Китае во время выступления упала и разбилась акробатка

Женщина-акробатка упала на сцену во время выступления на летающей трапеции и скончалась от полученных травм. Она выполняла трюк в паре со своим мужем.

Их подняли на высоту около 10 м. Выполняя трюк, женщина должна была держаться за шею партнера, но ее руки расцепились и она упала на землю.

Редактор издания What's on Weibo Маня Коецо опубликовала видео инцидента в Twitter.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1 — Manya Koetse (@manyapan) April 16, 2023

Акробат из провинции Аньхой Ху Цзюнь сказал изданию, что, по его мнению, пара была поднята слишком быстро и слишком высоко.

Китайская ассоциация акробатов заявила, что "опечалена и шокирована происшествием". Там добавили, что будут больше внимания уделять "безопасности и обучению", пишет СМИ.

Свидетели сообщили журналистам, что страховочных тросов у акробатов не было, пишет What's on Weibo. Также не было других мер безопасности, таких как посадочные площадки. Как пишет СМИ, их не привезли, потому что деревенские дороги, ведущие к месту проведения концерта, плохо заасфальтированы.

Друзья пары рассказали What's on Weibo, что они много лет выступали вместе и в их программах часто не было страховочных тросов. Так они могли получать большую оплату за свои номера. Кроме того, пара уделяла особое внимание эстетике выступлений.

За такой номер пара получала от $290, отметило СМИ.

