ГОРДОН
 
 
МИР

В Китае во время выступления упала и разбилась акробатка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Акробаты выступали без страховочных тросов
Акробаты выступали без страховочных тросов
Скриншот: Manya Koetse / Twitter

В Китае во время выступления акробатов в деревне Хоугао в провинции Аньхой 15 апреля исполнительница трюков упала и разбилась насмерть. Об этом пишет China Daily.

Женщина-акробатка упала на сцену во время выступления на летающей трапеции и скончалась от полученных травм. Она выполняла трюк в паре со своим мужем. 

Их подняли на высоту около 10 м. Выполняя трюк, женщина должна была держаться за шею партнера, но ее руки расцепились и она упала на землю.

Редактор издания What's on Weibo Маня Коецо опубликовала видео инцидента в Twitter. 

Акробат из провинции Аньхой Ху Цзюнь сказал изданию, что, по его мнению, пара была поднята слишком быстро и слишком высоко.

Китайская ассоциация акробатов заявила, что "опечалена и шокирована происшествием". Там добавили, что будут больше внимания уделять "безопасности и обучению", пишет СМИ.

Свидетели сообщили журналистам, что страховочных тросов у акробатов не было, пишет What's on Weibo. Также не было других мер безопасности, таких как посадочные площадки. Как пишет СМИ, их не привезли, потому что деревенские дороги, ведущие к месту проведения концерта, плохо заасфальтированы. 

Друзья пары рассказали What's on Weibo, что они много лет выступали вместе и в их программах часто не было страховочных тросов. Так они могли получать большую оплату за свои номера. Кроме того, пара уделяла особое внимание эстетике выступлений.

За такой номер пара получала от $290, отметило СМИ.

Теги: Китай, цирк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
Галина ГРИШИНА
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
Галина ГРИШИНА
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Галина ГРИШИНА
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Галина ГРИШИНА
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Галина ГРИШИНА
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
Галина ГРИШИНА
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Галина ГРИШИНА
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Галина ГРИШИНА
Мишина в мини-платье с вырезом в зоне декольте станцевала перед камерой
Мишина в мини-платье с вырезом в зоне декольте станцевала перед камерой
Готовим салат из свеклы, который можно хранить неделю
Готовим салат из свеклы, который можно хранить неделю
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Галина ГРИШИНА
Как долго можно хранить вареные яйца
Как долго можно хранить вареные яйца
27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе
27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе
Как выглядит 56-летняя Хайек без макияжа. Фото до и после
Как выглядит 56-летняя Хайек без макияжа. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая заявила, что Винник заболел до начала полномасштабной войны
"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая заявила, что Винник заболел до начала полномасштабной войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (65731)
2
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (62879)
3
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (58675)
4
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (55771)
5
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (42862)
6
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (33789)
7
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (31952)
8
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях (23113)
 
 
 
 