В Китае загорелся 42-этажный небоскреб, в нем были люди. Видео

На ролике показано, что огонь охватил всю сторону здания высотой около 200 метров. Есть также кадры, снятые людьми, находившимися во время пожара внутри небоскреба.

South China Morning Post пишет, что загоревшееся здание было построено в 2000 году и в свое время было самым высоким в Чанше: 42 этажа у него над землей и два – под землей.

Сообщение о пожаре поступило пожарным в 15.48 по местному времени (10.48 по Киеву), к тушению огня привлекли почти 300 спасателей. Пожар потушили чуть больше чем через час.

О пострадавших не сообщалось, отмечает издание.

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