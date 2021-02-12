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В Китае запретили вещание Всемирной службы BBC

Китайский регулятор запретил на территории страны вещание Всемирной службы BBC, обвинив ее в подрыве национальных интересов и национального единства Китая. В BBC заявили, что разочарованы таким решением Китая.

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Решение о блокировке BBC приняли после того, как британский медиарегулятор отозвал лицензию китайского гостелевидения в Великобритании
Решение о блокировке BBC приняли после того, как британский медиарегулятор отозвал лицензию китайского гостелевидения в Великобритании
Фото: EPA

Национальная администрация радио и телевидения Китая (NRTA) запретила на территории страны вещание британского телеканала BBC World News. Об этом говорится на сайте ведомства.

В NRTA заявили, что BBC World News в своих репортажах, касающихся Китая, серьезно нарушил правила функционирования радио и телевидения, а также зарубежных спутниковых телеканалов.

Согласно заявлению, эти репортажи телеканала противоречили требованиям, чтобы новости были правдивыми и беспристрастными, а также они подрывали национальные интересы и национальное единство Китая.

"Национальная администрация радио и телевидения не позволяет BBC World News продолжать вещание в Китае и не примет его заявку на вещание в новом году", – говорится в сообщении.

В BBC заявили, что разочарованы таким решением Китая.

Ситуацию прокомментировал и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter, назвав этот шаг "неприемлемым ограничением свободы СМИ".

Решение о блокировке было принято спустя неделю после того, как британский медиарегулятор отозвал лицензию на вещание китайского государственного телевидения на территории Великобритании, отмечает BBC.

Как подчеркивает канал, в отношениях между Лондоном и Пекином в последнее время возросла напряженность, главным образом из-за событий в Гонконге, Британия осудила действия Китая, направленные на ограничение автономии Гонконга, и предложила гражданство потенциально значимому числу жителей этого города – бывшей британской колонии.

BBC – это британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация, запущенная в 1922 году. BBC вещает на 28 языках мира. 

Теги: Китай, BBC, запрет, журналисты, Доминик Рааб
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