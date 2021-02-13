В Колумбии 14-летняя девочка отбилась от грабителей с помощью мачете. Видео

В Колумбии трое вооруженных грабителей напали на семейный магазин. Их оттуда выгнали работающие в тот день мать с дочерью, при чем последняя успела несколько раз ударить нападавших мачете.

В колумбийском городе Богота 14-летняя девочка при помощи мачете выгнала из магазина трех грабителей. Об этом 8 февраля сообщил колумбийский телеканал Caracol Televisión.

Канал также опубликовал в YouTube видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано это происшествие. На записи видно, как двое мужчин в мотоциклетных шлемах вошли в магазин. Следом за ними вошел третий и попытался закрыть вход в здание, но у него не вышло.

Один из мужчин пытался ворваться за прилавок, где сидела владелица магазина вместе с дочерью. 14-летняя девочка рассказала, что он наставил на нее с матерью револьвер. После этого она схватила мачете и начала отбиваться им от грабителя. Женщинам удалось выгнать всех злоумышленников, они скрылись в неизвестном направлении.

Один из нападающих успел выстрелить и ранил владелицу магазина, пуля прошла навылет и не задела жизненно важных органов, отмечает телеканал.

После инцидента 14-летняя девочка рассказала, что это уже не первое нападение на магазин, именно поэтому они хранили холодное оружие возле прилавка.

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