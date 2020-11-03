В Париже задержали мужчину, который ходил по улицам с мачете

В 11-м округе Парижа сегодня утром заметили мужчину, который ходил по улице с мачете. Вскоре его задержали сотрудники полиции.

Сегодня утром в Париже в районе Пер-Лашез прохожие увидели мужчину, который шел по улице с мачете. Полиция начала операцию по задержанию. Об этом сообщает издание Actu Paris.

Правоохранители перекрыли улицу дю Шемэн Вер и расположились на крыше здания в нескольких десятках метров от станции метро. Все магазины в округе в это время закрыли.

По данным издания, вооруженного мужчину задержали в гостиничном номере сотрудники службы общественной безопасности. Пострадавших в ходе операции нет.

Инцидент произошел на фоне всплеска терроризма во Франции.

Intervention des forces de l'ordre rue du chemin vert à #Paris. La rue est bouclée, des agents sont en position sur un toit qui fait face à un immeuble de la rue.

Via @actufrparis pic.twitter.com/qw2G4d7Hrr — Marie-Amélie Marchal (@marieam_marchal) November 3, 2020

16 октября во Франции произошло убийство профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".

21 октября с учителем попрощались в Париже. В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

29 октября во Франции произошла серия аналогичных нападений. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

В Саудовской Аравии в этот же день напали на охранника Генерального консульства Франции.

31 октября у греческой церкви во французском Лионе неизвестный ранил православного священника. Стрелявший скрылся.