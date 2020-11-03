Теракт в Вене. На севере Австрии задержали подозреваемого в нападении

В городе Линц на севере Австрии сегодня задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.
По данным издания, он и второй террорист, который был застрелен полицией накануне, – "известные исламисты".
Задержание проводило спецподразделение Cobra. Сопротивления исламист не оказывал. Сейчас его допрашивает полиция.
Правоохранители также задержали одну или двух женщин, которые проходят в качестве свидетелей по делу, пишет издание.
Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Стреляли в шести локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов. Полиция пока подтвердила, что жертвами стали четверо человек, в том числе один из нападавших.
Глава МВД страны Карл Нехаммер утверждал, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее "ужасным терактом". По его словам, республика переживает "тяжелые времена". Ответственность за нападение в Вене взяли на себя джихадисты.