Теракт в Вене. На севере Австрии задержали подозреваемого в нападении

Сегодня в австрийском городе Линц арестован мужчина, который, по всей видимости, был причастен к теракту в Вене. Правоохранители также задержали одну или двух женщин, которые проходят в качестве свидетелей по делу.

В городе Линц на севере Австрии сегодня задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

По данным издания, он и второй террорист, который был застрелен полицией накануне, – "известные исламисты".

Задержание проводило спецподразделение Cobra. Сопротивления исламист не оказывал. Сейчас его допрашивает полиция.

Правоохранители также задержали одну или двух женщин, которые проходят в качестве свидетелей по делу, пишет издание.

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Стреляли в шести локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов. Полиция пока подтвердила, что жертвами стали четверо человек, в том числе один из нападавших.

Глава МВД страны Карл Нехаммер утверждал, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее "ужасным терактом". По его словам, республика переживает "тяжелые времена". Ответственность за нападение в Вене взяли на себя джихадисты.