ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Австрии закрыли синагоги после теракта в Вене

В столице Австрии закрывают синагоги, кошерные рестораны, супермаркеты и школы после стрельбы вечером 2 ноября. Глава Исламской религиозной общины Австрии Умит Вурал лично осудил теракт в Вене.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября, погибли уже четыре человека
Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября, погибли уже четыре человека 
Фото: EPA

Еврейская религиозная община Австрии решила закрыть все синагоги после теракта в центре Вены 2 ноября. Об этом сообщил австрийский телеканал OFP 3 ноября со ссылкой на пресс-секретаря кризисной группы еврейской общины Вены Эриха Нулера.

В столице Австрии закрывают также кошерные рестораны, еврейские супермаркеты и школы. Раввин общины Шломо Хофмайстер рассказал ORF, что стал свидетелем того, как один из стрелявших 2 ноября в центральном районе Вены Зайтенштетенгассе забежал в синагогу.

Еврейские учреждения закрыли также в городе Грац (расположен на юге Австрии). Телеканал отмечает, что до сих пор неизвестно, была ли направлена эта атака против еврейской общины Вены. 

Глава Исламской религиозной общины Австрии (IGGÖ) Умит Вурал лично осудил теракт в Вене, сообщило австрийская газета Salzburger Nachrichten.

"Мы все еще глубоко потрясены, потрясены и ошеломлены. Это был подлый, гнусный поступок. Преступник не связан с религиозной общиной. Сейчас важно, чтобы все общество сплотилось и противостояло расколу. Наша либеральная правовая система сильнее насилия и террора", – заявил Вурал.

Глава контактного пункта по предотвращению экстремизма в Исламской религиозной общине Австрии Надим Мазарве призвал к решительным действиям против экстремизма.

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Стреляли в шести локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов. Полиция пока подтвердила, что жертвами стали четверо человек, в том числе один из нападавших.

Глава МВД страны Карл Нехаммер утверждал, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее "ужасным терактом". По его словам, республика переживает "тяжелые времена". Ответственность за нападение в Вене взяли на себя джихадисты.

Теги: ислам, Австрия, кризис, экстремизм, синагога, теракт в Вене
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Грэмми" изменила еще одно название номинации, чтобы уйти от "коннотаций колониализма"
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
"Круто?". Дочь Поляковой сменила цвет волос
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
  "Люблю вкусненьких, чтобы было за что полапать". alyona alyona рассказала, какой типаж мужчин ей нравится
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
После смерти Коннери Элтон Джон обнародовал совместное фото с актером
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии
Анатолий Анатолич рассказал о своей системе питания
Анатолий Анатолич рассказал о своей системе питания
Свитолина поделилась снимками с отдыха в Швейцарии
Свитолина поделилась снимками с отдыха в Швейцарии
"Такая взрослая маленькая дочь". Арбенина показала совместное фото с 10-летней дочерью
"Такая взрослая маленькая дочь". Арбенина показала совместное фото с 10-летней дочерью
  "Как в фильмах Тарантино". Остапчук посвятил песню жене и снял с ней клип
  "Как в фильмах Тарантино". Остапчук посвятил песню жене и снял с ней клип
Феникс и Мара подтвердили, что стали родителями
Феникс и Мара подтвердили, что стали родителями
"Новая звезда джаза". Фаны Ани Лорак обсуждают вокальные данные ее дочери
"Новая звезда джаза". Фаны Ани Лорак обсуждают вокальные данные ее дочери
Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего, что актер совершал домашнее насилие – СМИ
Адвокаты Деппа обжалуют решение суда, признавшего, что актер совершал домашнее насилие – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
"Сидел в тюрьме". Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS