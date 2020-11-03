В Австрии закрыли синагоги после теракта в Вене

В столице Австрии закрывают синагоги, кошерные рестораны, супермаркеты и школы после стрельбы вечером 2 ноября. Глава Исламской религиозной общины Австрии Умит Вурал лично осудил теракт в Вене.

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября, погибли уже четыре человека Фото: EPA

Еврейская религиозная община Австрии решила закрыть все синагоги после теракта в центре Вены 2 ноября. Об этом сообщил австрийский телеканал OFP 3 ноября со ссылкой на пресс-секретаря кризисной группы еврейской общины Вены Эриха Нулера.

В столице Австрии закрывают также кошерные рестораны, еврейские супермаркеты и школы. Раввин общины Шломо Хофмайстер рассказал ORF, что стал свидетелем того, как один из стрелявших 2 ноября в центральном районе Вены Зайтенштетенгассе забежал в синагогу.

Еврейские учреждения закрыли также в городе Грац (расположен на юге Австрии). Телеканал отмечает, что до сих пор неизвестно, была ли направлена эта атака против еврейской общины Вены.

Глава Исламской религиозной общины Австрии (IGGÖ) Умит Вурал лично осудил теракт в Вене, сообщило австрийская газета Salzburger Nachrichten.

"Мы все еще глубоко потрясены, потрясены и ошеломлены. Это был подлый, гнусный поступок. Преступник не связан с религиозной общиной. Сейчас важно, чтобы все общество сплотилось и противостояло расколу. Наша либеральная правовая система сильнее насилия и террора", – заявил Вурал.

Глава контактного пункта по предотвращению экстремизма в Исламской религиозной общине Австрии Надим Мазарве призвал к решительным действиям против экстремизма.