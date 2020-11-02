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Кремль отреагировал на угрозы муфтия Чечни в адрес французов в России

Действия, представляющие угрозу для иностранцев в РФ, недопустимы, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы муфтия Чечни в адрес французов.

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Песков заявил, что России нужно обеспечить безопасность дипломатических представительств других стран
Песков заявил, что России нужно обеспечить безопасность дипломатических представительств других стран
Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева в адрес французов в России, заявил о необходимости избегать действий, которые могут нанести вред иностранным гражданам на территории РФ. Об этом 2 ноября сообщает российский "Интерфакс".

Песков подчеркнул, что России нужно обеспечить безопасность дипломатических представительств других стран, в том числе Франции.

По его словам, в Кремле считают недопустимыми угрозы как иностранцам, так и российским гражданам.

В опубликованном 30 октября интервью российскому изданию "Лента.ру" Межиев заявил, что считает врагами всех французов, которые поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона, вне зависимости от того, где они находятся – во Франции или в РФ.

После убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати Макрон заявил об "исламистском сепаратизме". Он выразил мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".

29-го и 30 октября у здания посольства Франции в Москве проходили акции протеста против карикатур на пророка Мухаммеда. Первая акция была мирной, во время второй митингующие сожгли фото Макрона, полиция разогнала протест.

В эти же дни аналогичные акции прошли в Турции, Ираке, Пакистане, Бангладеш, Ливии, Иордании, секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Участники акций жгли портреты Макрона и флаги Франции.

В интервью Al Jazeera Макрон говорил, что чувства мусульман он уважает, но всегда будет защищать во Франции "свободу говорить, писать, думать, рисовать".

После заявлений Макрона о кризисе ислама во Франции произошла волна нападений. Утром в Ницце 29 октября неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали.

Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

В Саудовской Аравии в этот же день напали на охранника Генерального консульства Франции.

31 октября у греческой церкви во французском Лионе неизвестный ранил православного священника. Стрелявший скрылся.

Теги: Россия, ислам, Франция, терроризм, Дмитрий Песков, исламисты, мусульмане, Эммануэль Макрон
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