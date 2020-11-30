В Кремле произошло самоубийство – СМИ

Сотрудник Федеральной службы охраны покончил с собой на территории Кремля в Москве из-за тяжелых условий работы, написал Telegram-канал Baza. Собеседники ТАСС утверждают, что причиной суицида, "скорее всего", послужили личные проблемы мужчины.

На территории Кремля в Москве во время несения службы покончил с собой сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сообщило государственное агентство ТАСС, ссылаясь на данные источника в правоохранительных органах.

Telegram-канал Baza пишет, что погибший – Михаил Захаров. По данным источников Baza, подразделение, в котором служил мужчина, отвечает за личную охрану президента РФ Владимира Путина, собеседники ТАСС опровергают это.

Baza пишет, что коллеги погибшего предположили: причиной самоубийства могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы и то, что он часто работал сверхурочно – последняя смена мужчины продлилась более 15 часов.

При этом собеседники ТАСС утверждают, что причиной суицида, "скорее всего", послужили личные проблемы Захарова.

По данным Baza, жене погибшего сообщили о факте смерти, не уточняя, что речь идет о суициде. Пара должна была развестись в декабре по обоюдному согласию, пишет Telegram-канал.