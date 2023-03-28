В Лиссабоне на исламский центр напал вооруженный ножом мужчина, погибли два человека

"Около 11.30 человек, вооруженный ножом, вошел в помещение центра в Лиссабоне и напал на трех человек, убив двоих и ранив третьего. Полиция и спецслужбы отреагировали незамедлительно, нападавшего задержали", – говорится в сообщении.

Телеканал SIC Notícias сообщает, что нападавшим оказался выходец из Афганистана, беженец-исмаилит Абдул Башир 1994 года рождения, который прибыл в Португалию год назад.

Правоохранители утверждают, что Башир сам воспитывает трех детей, проходил психологическое лечение в Красном Кресте

Его жертвы – две женщины. Ранение получил мужчина.

Версия терроризма пока исключается. Мотиви нападавшего пока неясны.