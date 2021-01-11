Литва изменила название Грузии в официальных документах на Сакартвело

Литва первой из стран Евросоюза будет использовать название страны Сакартвело в официальной документации.

21 декабря 2020 года Государственная комиссия по литовскому языку исключила из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписала название Sakartvelas. Об этом 9 января сообщил председатель комиссии Аудрис Антанайтис, информирует агентство BNS.

"Резолюция комиссии, принята два года назад, предусматривала Сакартвело вторым неофициальным названием [Грузии] страны. Нужен был переходный период, чтобы проверить, приняла ли общественность это название. Очевидно, что оно очень быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а это заняло два года. Это было действительно очень неожиданно", – сказал Антанайтис.

По его словам, решение комиссии также облегчит работу официальных учреждений в стране, до недавнего времени им приходилось писать в международных документах “Gruzija (Sakartvelas)“.

Литва первой в ЕС официально будет использовать название страны Сакартвело в документации. В то же время название страны Грузия остается в публичном пространстве Литвы.

В 2011 году министерство иностранных дел Грузии призвало другие государства использовать название Сакартвело.

5 апреля 2018 года Государственная комиссия по литовскому языку приняла название Сакартвело наряду с Грузией. В ответ 11 мая рекомендацию называть Литву Лиетувой озвучил и департамент государственного языка Грузии.

Изменить официальное название Грузии на Сакартвело в 2019 году МИД Украины призывал пятый украинский президент Петр Порошенко.

Грузины называют свою страну Сакартвело или страна картвелов, далеких предков грузин. Устоявшееся в русском и ряде других языков название Грузия происходит от “Гурджан“, “Гурзан“ из арабо-персидских, сирийских и других источников. Впервые встречается в путевых записках древнерусских путешественников Игнатия Смолянина как “Гурзи“ (1389 год) и Афанасия Никитина как “Гурзыньская земля“ (1466–1472 годы).