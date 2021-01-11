ГОРДОН
 
 
МИР

Литва изменила название Грузии в официальных документах на Сакартвело

Литва первой из стран Евросоюза будет использовать название страны Сакартвело в официальной документации.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Грузинские политики неоднократно просили литовских чиновников отказаться от названия Грузия в пользу Сакартвело
Грузинские политики неоднократно просили литовских чиновников отказаться от названия Грузия в пользу Сакартвело
Фото: depositphotos.com

21 декабря 2020 года Государственная комиссия по литовскому языку исключила из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписала название Sakartvelas. Об этом 9 января сообщил председатель комиссии Аудрис Антанайтис, информирует агентство BNS.

"Резолюция комиссии, принята два года назад, предусматривала Сакартвело вторым неофициальным названием [Грузии] страны. Нужен был переходный период, чтобы проверить, приняла ли общественность это название. Очевидно, что оно очень быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а это заняло два года. Это было действительно очень неожиданно", – сказал Антанайтис.

По его словам, решение комиссии также облегчит работу официальных учреждений в стране, до недавнего времени им приходилось писать в международных документах “Gruzija (Sakartvelas)“.

Литва первой в ЕС официально будет использовать название страны Сакартвело в документации. В то же время название страны Грузия остается в публичном пространстве Литвы. 

В 2011 году министерство иностранных дел Грузии призвало другие государства использовать название Сакартвело.

5 апреля 2018 года Государственная комиссия по литовскому языку приняла название Сакартвело наряду с Грузией. В ответ 11 мая рекомендацию называть Литву Лиетувой озвучил и департамент государственного языка Грузии.

Изменить официальное название Грузии на Сакартвело в 2019 году МИД Украины призывал пятый украинский президент Петр Порошенко.

Грузины называют свою страну Сакартвело или страна картвелов, далеких предков грузин. Устоявшееся в русском и ряде других языков название Грузия происходит от “Гурджан“, “Гурзан“ из арабо-персидских, сирийских и других источников. Впервые встречается в путевых записках древнерусских путешественников Игнатия Смолянина как “Гурзи“ (1389 год) и Афанасия Никитина как “Гурзыньская земля“ (1466–1472 годы).

Теги: Грузия, Литва, политика, резолюция, документы, Страна
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Бабкин показал, как расслабляется с револьвером в руках
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Я с ним поздоровалась, а он со мной нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
"Я с ним поздоровалась, а он со мной – нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
55-летний Павлик в третий раз станет отцом. Его 26-летняя супруга ждет первенца
55-летний Павлик в третий раз станет отцом. Его 26-летняя супруга ждет первенца
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS