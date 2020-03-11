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В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Назарбаева

По мнению следователей британского агентства по борьбе с преступностью, дома в престижных районах Лондона были куплены на преступные доходы Рахата Алиева, бывшего мужа дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги. Часть недвижимости также принадлежит сыну Алиева и Назарбаевой Нурали.

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Недвижимость Дариги Назарбаевой и ее сына в Лондоне арестована
Недвижимость Дариги Назарбаевой и ее сына в Лондоне арестована
Фото: EPA

В Лондоне арестованы два особняка и квартира, принадлежащие родственникам экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: его дочери Дариге Назарбаевой (спикер парламента Казахстана) и ее старшему сыну Нурали Алиеву, пишет "Русская служба BBC".

Как отмечает издание, недвижимость была арестована весной прошлого года как "необоснованное богатство". Тогда имена собственников не назывались, власти заявили лишь, что дома и квартира связаны с "политически заметной фигурой". То, что речь идет о родственниках Назарбаева, в ходе расследования выяснили "Русская служба BBC", Transparency International и организация Finance Uncovered. Во вторник, 10 марта, Высокий суд Лондона разрешил придать эту информацию огласке, отклонив возражения владельцев.

По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Назарбаевой Рахата Алиева (он был найден мертвым в австрийской тюрьме незадолго до того, как собирался свидетельствовать о коррупции европейских и казахстанских чиновников). Защита в свою очередь указывает, что недвижимость была куплена уже после развода Назарбаевой и Алиева в 2007 году. На момент покупки общая стоимость недвижимости составляла около $100 млн, но на данный момент может быть выше.

Как пишет "Русская служба BBC", NCA должно выдать Unexplained Wealth Order, который (если это предписание поддержит суд) обяжет владельцев доказать законность происхождения активов. Если это им не удастся, правоохранители должны будут еще раз обратиться в суд с ходатайством о конфискации имущества и его продаже на аукционе.

При этом никаких уголовных претензий владельцам недвижимости не предъявляется, а их виновность или невиновность в незаконном получении средств не является предметом рассмотрения.

Нурсултан Назарбаев 19 марта 2019 года объявил о сложении полномочий президента Казахстана после 30 лет правления. В начале апреля он заявил, что приступает к исполнению обязанностей "первого президента – елбасы". Его дочь Дарига позже была избрана руководителем Сената Казахстана.

Теги: Великобритания, коррупция, Казахстан, Лондон, Нурсултан Назарбаев, Дарига Назарбаева
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