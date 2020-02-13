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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан заявил, что готов рассказать о коррупции в связи с газовым контрактом, который существует между правительствами России и Казахстана. По его словам, семья давила на него, чтобы не допустить обнародования подробностей.

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Назарбаев: Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи
Назарбаев: Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи
Фото: Aisultan Rakhat / Facebook

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил в Великобритании политического убежища. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook.

"В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры: я прошу в Великобритании политического убежища. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему. Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности моей мамы (Дариги Назарбаевой) и ее мужа Кайрата Шарипбаева", – написал внук первого президента Казахстана.

По его словам, речь идет о газовом контракте, где за копейки продается казахстанский газ российскому "Газпрому".

"Там существует прокладочная компания, и на ней формируется прибыль около $1,5 млрд в год. Деньги оседают в Сингапуре, и там они делятся между российской верхушкой, кошельками [президента РФ] Владимира Путина, а в частности Алексея Миллера, руководителя российского "Газпрома". Что касается Казахстана, то прибыль около $700 млн в год делится между [председателем Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy] Тимуром Кулибаевым и [бизнесменом] Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем. Так вот, когда моя мать и ее муж захотели забрать этот контракт себе, я оказался в эпицентре этой жадности", – отметил внук Назарбаева.

Он говорил, что мать оказывала на него давление, чтобы заставить его молчать, в частности принудительно поместила в лечебницу.

Назарбаев добавил, что все детали можно будет узнать из его интервью Times.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги, которая является председателем Сената страны, и политика, бизнесмена и дипломата Рахата Алиева, который был найден повешенным в тюрьме Вены в феврале 2015 года.

В октябре 2019 года суд в Британии приговорил Назарбаева-младшего за сопротивление полиции к году тюрьмы условно. Приговор предполагал испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Теги: Газпром, Россия, Великобритания, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, убежище, Дарига Назарбаева
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