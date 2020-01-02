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В лондонской галерее повредили картину Пикассо

Администрация лондонской галереи Tate Modern пока не сообщила о степени нанесенного ущерба, известно только, что картину Пабло Пикассо "Бюст женщины" разорвали.

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Полотно оценивается в &pound;20 млн
Полотно оценивается в £20 млн
Фото: tate.org.uk

Посетитель лондонской галереи Tate Modern повредил картину Пабло Пикассо "Бюст женщины", сообщила 31 декабря ВВС.

Полотно оценивается в £20 млн (около $26 млн).

Администрация галереи пока не сообщила о степени нанесенного ущерба, известно только, что картину разорвали.

Задержанный 20-летний Шакил Мэсси из северного Лондона в суде заявил, что он отрицает обвинения в свой адрес. Он будет находиться под стражей до 30 января – суд отказал ему в освобождении под залог. Мужчина будет присутствовать на предварительном слушании дела, которое пройдет в Лондонском королевском суде 30 января.

Картина была написана Пикассо в Париже в мае 1944 года, в последние месяцы нацистской оккупации. На полотне изображена любовница Пикассо Дора Маар, отмечается на сайте галереи.

Теги: Лондон, Пабло Пикассо, картина, ущерб, обвинения
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