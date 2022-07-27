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В Lufthansa персонал объявил забастовку, требуя повысить оплату до €13 в час. Отменены больше 1 тыс. рейсов

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Акция продлится до 6 утра 28 июля
Акция продлится до 6 утра 28 июля
Фото: ЕРА

Наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa 27 июля начал суточную забастовку, объявив об отмене почти всех своих рейсов в Германии. Последствия этого затронули около 134 тысяч пассажиров, сообщает Deutsche Welle.

Акцию протеста инициировал профсоюз работников сферы обслуживания Ver.di, он требует повышения заработной платы примерно для 20 тыс сотрудников авиакомпании и установления минимальной почасовой оплаты труда в размере 13.

По данным, указанным в пресс-релизе на сайте Lufthansa, из-за забастовки в аэропорту Франкфурта-на-Майне заранее были отменены 678 рейсов, что затронуло интересы около 92 тыс пассажиров. В аэропорту Мюнхена не состоятся 345 рейсов, что коснулось около 42 тыс человек.

Deutsche Welle отмечает, что забастовка проходит в разгар туристического сезона. Профсоюзы заявляют, что продлится до 6 утра 28 июля.


Теги: Германия, забастовка, профсоюзы, Lufthansa, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне
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