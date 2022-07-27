В Lufthansa персонал объявил забастовку, требуя повысить оплату до €13 в час. Отменены больше 1 тыс. рейсов

Акцию протеста инициировал профсоюз работников сферы обслуживания Ver.di, он требует повышения заработной платы примерно для 20 тыс сотрудников авиакомпании и установления минимальной почасовой оплаты труда в размере €13.

По данным, указанным в пресс-релизе на сайте Lufthansa, из-за забастовки в аэропорту Франкфурта-на-Майне заранее были отменены 678 рейсов, что затронуло интересы около 92 тыс пассажиров. В аэропорту Мюнхена не состоятся 345 рейсов, что коснулось около 42 тыс человек.

Deutsche Welle отмечает, что забастовка проходит в разгар туристического сезона. Профсоюзы заявляют, что продлится до 6 утра 28 июля.



