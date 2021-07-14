Авиакомпания Lufthansa заменит приветствие "Дамы и господа!" на гендерно-нейтральное

Новыми приветствиями компании могут стать "Доброе утро/полдень/вечер", "Добро пожаловать на борт" или "Уважаемые гости" Фото: depositphotos.com

Требование по изменению приветствия распространяется на все авиакомпании, входящие в группу Lufthansa, включая Swiss, Austrian Airlines и Eurowings.

Альтернативными формами обращения могут быть "Доброе утро/полдень/вечер", "Добро пожаловать на борт" или "Уважаемые гости".

Переход на новые приветствия займет некоторое время, сообщили представители авиакомпании. В Lufthansa также подчеркнули, что гендерно-нейтральный язык будет использоваться не только по отношению к пассажирам, но и при коммуникации внутри компании.