В Люксембурге сделали общественный транспорт бесплатным

Решение об отмене оплаты за общественный транспорт было принято правительством Люксембурга для уменьшения количества личных автомобилей.

С 29 февраля в Люксембурге весь общественный транспорт стал бесплатным. Об этом 29 февраля сообщает люксембургский медиахолдинг RTL.

Введение бесплатного транспорта планировалось с 1 марта, но люксембургское правительство передвинуло его на 29 февраля.

По состоянию на 29 февраля билеты больше не требуются для всех поездок на автобусе, поезде или трамвае. Билетные автоматы уже сняты с трамвайной линии. Однако все еще важно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Платными остались только поездки на поезде первого класса, а также заграничные.

Как отмечает RTL, такое нововведение обойдется правительству в €41 млн ежегодно. Решение об отмене оплаты за общественный транспорт было принято для уменьшения количества личных автомобилей. Правительство Люксембурга надеется сократить это число на 46%, поощряя совместное использование автомобилей, использование общественного транспорта, езду на велосипеде и пешие прогулки, пишет RTL.

Впервые об отмене оплаты за общественный транспорт в Люксембурге заявляли еще в 2018 году. Тогда предполагалось, что оплата будет отменена летом 2019 года.