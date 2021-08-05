В Малайзии выявили более 20 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки. Впервые за время пандемии

4 августа в Малайзии зарегистрировали 164 летальных случая от COVID-19 Фото: EPA

До этого число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране ни разу не превышало отметку в 20 тыс.

За сутки в среду зарегистрировали 164 летальных случая от коронавирусной инфекции.

С 1 июня власти Малайзии ввели локдаун в стране из-за резкого прироста заболевших COVID-19 в конце мая – более чем 9 тыс. за сутки, писало Bernama.