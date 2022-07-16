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В Мексике разбился вертолет, сопровождавший задержанного по делу о наркоторговле, погибли 14 человек – СМИ

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Разбился вертолет Black Hawk
Разбился вертолет Black Hawk
Фото: ЕРА (архив)

15 июля в районе мексиканского города Лос-Мочис (штат Синалоа) потерпел крушение вертолет Black Hawk командования военно-морского флота страны, на борту находились 15 человек. Об этом сообщило в пятницу издание Animal Político.

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек. Еще один находившийся на борту выжил и с серьезными травмами попал к медикам.

Информацию о крушении подтвердил также президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Очень сожалею о гибели 14 военнослужащих мексиканского флота и надеюсь, что тяжелораненый офицер выздоровеет", – твитнул он.

Обрадор отметил, что причину крушения определят в рамках расследования. По его словам, вертолет разбился при попытке совершить посадку.

Президент подчеркнул, что вертолет возвращался "после выполнения миссии по поддержке исполнителей ордера на арест" подозреваемого в наркоторговле Рафаэля Каро Кинтеро.

Кинтеро скрывался с 2013 года и был задержан в июле 2022 года, его экстрадиции добиваются Соединенные Штаты, пишет издание. Помимо торговли наркотиками, задержанному вменяют убийство в 1985 году специального агента американского Управления по борьбе с наркотиками.

Агентство "Синьхуа" отмечает, что разбившийся в Мексике вертолет сопровождал другой вертолет, в котором летел Кинтеро.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: авиакатастрофа, Мексика, военные, вертолет, крушение, экстрадиция, жертвы, расследование, президент, наркоторговля, погибшие, травмы
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