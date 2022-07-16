В Мексике разбился вертолет, сопровождавший задержанного по делу о наркоторговле, погибли 14 человек – СМИ

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек. Еще один находившийся на борту выжил и с серьезными травмами попал к медикам.

Информацию о крушении подтвердил также президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Очень сожалею о гибели 14 военнослужащих мексиканского флота и надеюсь, что тяжелораненый офицер выздоровеет", – твитнул он.

Обрадор отметил, что причину крушения определят в рамках расследования. По его словам, вертолет разбился при попытке совершить посадку.

Президент подчеркнул, что вертолет возвращался "после выполнения миссии по поддержке исполнителей ордера на арест" подозреваемого в наркоторговле Рафаэля Каро Кинтеро.

Me ha informado el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, que se ordenará una investigación para conocer las causas del desplome del helicóptero en el que viajaban cuando estaban por aterrizar en Los Mochis, Sinaloa, 2/3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 16, 2022

luego de cumplir con la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero. 3/3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 16, 2022

Кинтеро скрывался с 2013 года и был задержан в июле 2022 года, его экстрадиции добиваются Соединенные Штаты, пишет издание. Помимо торговли наркотиками, задержанному вменяют убийство в 1985 году специального агента американского Управления по борьбе с наркотиками.

Агентство "Синьхуа" отмечает, что разбившийся в Мексике вертолет сопровождал другой вертолет, в котором летел Кинтеро.