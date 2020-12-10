В мэрии бельгийского города 60 лет провисел шедевр барокко, который считали подделкой

Картину "Святое семейство" фламандского художника эпохи барокко Якоба Йорданса в 2019 году нашли сотрудники Королевского института культурного наследия. Они потратили год, чтобы доказать, что полотно, считающееся подделкой, является подлинным.

В мэрии города Сен-Жиль в Бельгии десятки лет провисела картина "Святое семейство" фламандского художника эпохи барокко Якоба Йорданса. Все эти годы ее считали подделкой, но сейчас выяснилось, что это оригинал. Об этом сообщил 8 декабря Королевский институт культурного наследия Бельгии, который и определил подлинность картины.

Произведение искусства, которое считалось простой копией, находилось в офисе советника по градостроительству и развитию около 60 лет. Работники института обнаружили его во время инвентаризации в 2019 году.

Год эксперты изучали полотно, пока не пришли к выводу, что оно подлинное – картину написал Йорданс примерно в 1617–1618 годах. Сейчас она признана старейшей известной версией композиции "Святое семейство", которую Йорданс рисовал еще трижды – они хранятся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, в Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в Старой пинакотеке в Мюнхене.

Детальный анализ показал также, что древесина панели этой работы происходит из того же дерева, которое использовалось в нескольких композициях Энтони ван Дейка, еще одного мастера барокко. Этот вывод подтверждает гипотезу о том, что в молодости Йорданс и ван Дейк работали в студии Питера Пауля Рубенса.

Теперь 400-летнее "Святое семейство" в течение следующего года буду реставрировать. Помимо реставрации, будут проведены дополнительные экспертизы для дальнейшего углубления знаний о методах работы и технике рисования Йорданса.

В конце 2021 года картину планируют выставить в Королевском музее изящных искусств Бельгии, где она будет находиться рядом с другими работами Йорданса.

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