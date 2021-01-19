В Москве на ВДНХ установят две фигуры Берии

"Росатом" заказал для павильона атомной энергии на ВДНХ фигуры советского наркома Лаврентия Берии. В корпорации заявили, что благодаря его организаторским способностям СССР получил ядерное оружие.

Российская госкорпорация "Росатом" заказала две фигуры народного комиссара СССР Лаврентия Берии для установки в павильоне атомной энергии на ВДНХ. Об этом сообщили "Открытые медиа" со ссылкой на сайт госзакупок.

В смете, на которую ссылается издание, речь идет о создании экспозиции, включающей в себя два "высокореалистичных манекена" Берии и костюмы для них.

За создание экспозиции "Росатом" заплатит 1,28 млрд рублей ($17 млн 361 тыс.) ООО "Атомэкспо". Эта компания была выбрана в качестве единственного поставщика, договор с ней заключн 31 декабря 2020 года, отмечают "Открытые медиа".

В Росатоме журналистам подтвердили информацию. В корпорации сказали, что Берия возглавлял атомный проект СССР и "благодаря его организаторским способностям страна смогла "в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие".

Лаврентий Берия курировал военную промышленность СССР, в том числе все разработки, касавшиеся создания атомного оружия и ракетной техники. С 20 августа 1945 года руководил реализацией атомной программы СССР.