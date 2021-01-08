ГОРДОН
 
 
МИР

В Москве открылось заведение Stalin Doner. Посетителей обслуживают сотрудники в форме НКВД

В столице РФ открылось заведение общепита, которое назвали в честь экс-руководителя СССР Иосифа Сталина. В меню Stalin Doner – пять видов шаурмы: "ГОСТ. Стандарт", "Сталинская с двойным мясом", "От Берии с соусом ткемали", "Хрущевская в сырном лаваше" и "Ассорти".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В меню Stalin Doner пять видов шаурмы
В меню Stalin Doner – пять видов шаурмы
Фото: Подъем / Telegram

В Москве открылось заведение Stalin Doner, которое готовит шаурму, посетителей в нем обслуживают сотрудники, одетые в форму НКВД. Об этом 8 января сообщило издание "АфишаDaily".

Заведение появилось у станции метро "Войковская". Оно, по информации издания, кроме изображения бывшего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина, использует его известную цитату "Жить стало лучше, жить стало веселее". Эта фраза нанесена на одну из вывесок.

В меню Stalin Doner – пять видов шаурмы: "ГОСТ. Стандарт", "Сталинская с двойным мясом", "От Берии с соусом ткемали", "Хрущевская в сырном лаваше" и "Ассорти".

Ведущий телеканала "Дождь" Илья Шепелин написал в Telegram, что его впечатлила форма сотрудника заведения.

"Картинку с вывеской шаурмичной Stalin Doner видел еще пару недель назад и не впечатлился. Ну мало ли у нас юмористов-приколистов, виральный нейминг, окей. Но вот униформа южанина-шаурмье, состоящего на службе у вертела с пересушенной курицей им. Сталина, вправду производит впечатление. Это, конечно, новое слово на рынке общепита", – написал Шепелин.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев считает, что открытие Stalin Doner – это неделикатно и глупо. Об этом он заявил изданию "Подъем", сообщение опубликовано 8 января в Telegram.

"Многие люди могут обидеться на появление такого заведения. Зачем обижать детей и внуков репрессированных? Было бы правильно, если бы жители этого района инициировали обсуждение и на локальном уровне решили эту проблему: побудить владельцев переименовать заведение или как минимум не обслуживать в форме НКВД", – сказал Фадеев.

Теги: Россия, Иосиф Сталин, СССР, Москва, НКВД, Лаврентий Берия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
  Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й
  Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й
Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?
Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
Врачи выписали заразившегося коронавирусом двухмесячного сына звезды фильмов о Гарри Поттере
Врачи выписали заразившегося коронавирусом двухмесячного сына звезды фильмов о Гарри Поттере
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS