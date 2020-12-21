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Адвокат Сталина заявил, что следствие считает его подзащитного живым

Адвокат Андрей Доманский, который представляет экс-руководителя СССР Иосифа Сталина в уголовном производстве о геноциде крымскотатарского народа, заявил, что у него по этому делу очень много вопросов.

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Сталин подписывал документ о выселении крымских татар из Крыма
Сталин подписывал документ о выселении крымских татар из Крыма
Фото: ЕРА

Украинские следователи, которые занимаются уголовным производством о геноциде крымскотатарского народа в 1944 году, считают живым бывшего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина, который проходит в деле как подозреваемый.

Об этом 21 декабря заявил УНН бесплатный адвокат Сталина Андрей Доманский.

По его словам, к следствию у него "очень много" процессуальных вопросов, в частности, о том, в каком статусе пребывает его подзащитный.

"Есть общеустановленный факт, что Сталин умер в 1953 году, однако, я так понимаю, наше следствие этой информацией не очень располагает. Они считают, что лицу 141 год и оно продолжает жить", – заявил адвокат.

Он отметил, что подал ходатайство о предоставлении ему возможности ознакомиться с материалами дела, в котором подозреваемыми проходят Сталин и Лаврентий Берия.

"Материалы дела еще не находятся в Киеве, а для этого мне нужно уехать туда, где они непосредственно находятся. Как я понимаю, это, скорее всего, Херсон, где находятся следственные органы, которые проводили досудебное расследование... Я только подал ходатайство и еще не знаю, удовлетворит ли следователь мое ходатайство", – объяснил Доманский.

Сталин умер в 1953 году в возрасте 74 лет.

11 мая 1944 года Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Обоснование депортации было подготовлено в отдельной докладной записке Лаврентия Берии.

Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым крымские татары начали после 1990 года.

12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию геноцидом, а день, когда она началась, 18 мая, провозгласила Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. 11 мая 2016 года украинский парламент принял обращение к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, мировым лидерам и всем членам международного сообщества с призывом признать депортацию крымских татар геноцидом.

18 мая 2017 прокуратура Автономной Республики Крым подписала уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения Иосифу Сталину и Лаврентию Берии как организаторам геноцида крымскотатарского народа в 1944 году.

Теги: Крым, крымские татары, следствие, геноцид, расследование, Лаврентий Берия, подозрение, адвокат, Андрей Доманский
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