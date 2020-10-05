В Москве после нападения медведя скончался работник цирка

По данным Следкома РФ, на работника цирка в Москве медведь напал в своем вольере.

5 октября в Москве на территории цирка медведь напал на человека, нанеся ему смертельные травмы. Об этом проинформировал Следственный комитет РФ по Москве.

"На территории цирка на юго-западе Москвы на рабочего по уходу за животными в вольере напал медведь. С полученными повреждениями мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался", – говорится в сообщении.

Уголовное дело Следком открыл по ч. 2 ст. 143 (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса РФ.

По данным прокуратуры Москвы, инцидент произошел в цирке на проспекте Вернадского.

Telegram-канал Baza утверждает, что жертву звали Валентин Булич.

"У него тяжелейшая травма головы. Валентин Булич – рабочий по уходу за животными в цирке на Вернадского. Сегодня он зашел в вольер без сопровождения дрессировщика, и в этот момент на него напал медведь", – сказано в сообщении.