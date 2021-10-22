В Москве ураган сорвал строительные леса и повредил стену Кремля. Видео

На кадрах показаны сдуваемые с кремлевской стены реставрационные конструкции, которые потянули за собой один зубец и сломали его.

Порывы ветра в российской столице, по данным МЧС Москвы, достигают 20 м/c. Из-за непогоды упало несколько деревьев, повреждены автомобили, сообщает RT.