В Москве ураган сорвал строительные леса и повредил стену Кремля. Видео

На кадрах показаны сдуваемые с кремлевской стены реставрационные конструкции, которые потянули за собой один зубец и сломали его.
Порывы ветра в российской столице, по данным МЧС Москвы, достигают 20 м/c. Из-за непогоды упало несколько деревьев, повреждены автомобили, сообщает RT.
В мае 2017 года во время урагана в Москве погибло 11 человек. Сильный ветер в российской столице валил деревья и срывал кровли.
В том же году сильный ураган разрушил в Подмосковье 44-метровую деревянную "пирамиду Голода".
В апреле 2018 года во время порыва ветра в Москве на девочку упал павильон для мусорных баков, она погибла.