В Мьянме автомобиль военных протаранил толпу протестующих, есть жертвы

"Люди мирно маршировали, когда солдаты врезались своей машиной в толпу. Это был еще один неприемлемый варварский акт террористического насилия, совершенный против народа Мьянмы", – говорится в сообщении.
“Freedom from Fear”— Civil Disobedience Movement (@cvdom2021) December 5, 2021
People were marching peacefully before soldiers cowardly rammed their car into the crowd. It was another unacceptable barbaric act of terrorist violence committed against people of Myanmar. pic.twitter.com/h5lQQpa8Ah
Myanmar Now пишет, что в результате инцидента погибли минимум пять человек. Также власти арестовали 15 участников акции. Один из протестующих, которому удалось бежать, сообщил Myanmar Now, что его ударили прикладом автомата после того, как он был сбит автомобилем.
По словам местного жителя, который был свидетелем инцидента, солдаты избили упавших на землю протестующих и направили винтовки на людей, наблюдавших за происходящим из квартир.
Свидетель, который говорил на условиях анонимности, сказал, что солдаты впустили скорую помощь в этот район только после того, как они закончили смывать кровь с улицы.
Myanmar military soldiers brutally rammed a car into peaceful protesters killing and injuring many. It is a deliberate inhumane attack on protesters and constitutes a further terrorist crime SAC is committing. pic.twitter.com/QJ20NCwJRs— Civil Disobedience Movement (@cvdom2021) December 5, 2021
В Мьянме продолжаются протесты после того, как военные 1 февраля этого года отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию" и членов правительства.
27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка.
В целом за время протестов в Мьянме по состоянию на 4 декабря погибло 1303 человека, свидетельствуют данные Ассоциации по помощи политическим заключенным (AAPP). В заключении находятся более 7,8 тыс. человек.