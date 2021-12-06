В Мьянме автомобиль военных протаранил толпу протестующих, есть жертвы

"Люди мирно маршировали, когда солдаты врезались своей машиной в толпу. Это был еще один неприемлемый варварский акт террористического насилия, совершенный против народа Мьянмы", – говорится в сообщении.

“Freedom from Fear”



People were marching peacefully before soldiers cowardly rammed their car into the crowd. It was another unacceptable barbaric act of terrorist violence committed against people of Myanmar. pic.twitter.com/h5lQQpa8Ah — Civil Disobedience Movement (@cvdom2021) December 5, 2021

Myanmar Now пишет, что в результате инцидента погибли минимум пять человек. Также власти арестовали 15 участников акции. Один из протестующих, которому удалось бежать, сообщил Myanmar Now, что его ударили прикладом автомата после того, как он был сбит автомобилем.

По словам местного жителя, который был свидетелем инцидента, солдаты избили упавших на землю протестующих и направили винтовки на людей, наблюдавших за происходящим из квартир.

Свидетель, который говорил на условиях анонимности, сказал, что солдаты впустили скорую помощь в этот район только после того, как они закончили смывать кровь с улицы.

Myanmar military soldiers brutally rammed a car into peaceful protesters killing and injuring many. It is a deliberate inhumane attack on protesters and constitutes a further terrorist crime SAC is committing. pic.twitter.com/QJ20NCwJRs — Civil Disobedience Movement (@cvdom2021) December 5, 2021