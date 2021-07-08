В Нидерландах совершено покушение на известного криминального журналиста

Покушение на журналиста было совершено, когда он покидал здание телеканала RTL, где участвовал в запили телепрограммы. По данным свидетелей, в де Вриса стреляли пять раз.
В тот же день полиция задержала троих подозреваемых (одного из них – 18-летнего жителя Амстердама – позже отпустили). Двое других задержанных – 35-летний поляк из Маурика и и 21-летний житель Роттердама и Тиля.
Как пишет издание, то, что подозреваемые из Тиля и Маурика, может свидетельствовать о связи покушения с местным преступником марокканского происхождения Ридуаном Таги, которого сейчас судят по обвинению в организации убийств и наркоторговле. Де Врис с 2020 года является юридическим консультантом ключевого свидетеля по делу Таги – Набиля Б.
Предыдущий адвокат свидетеля Дерк Вирсум был застрелен в Амстердаме в 2020-м, а в 2019-м неизвестные убили родного брата Набиля – Редуана Б.
Parool подчеркивает, что 64-летний де Врис регулярно получал угрозы из-за своей профессиональной деятельности. При этом журналист отказывался от государственной охраны, считая угрозы частью работы. За месяц до покушения в интервью Vrij Nederland журналист сказал: "Криминальному репортеру, который в действительно напряженные моменты решает: "Теперь это становится для меня слишком напряженным", – лучше бы работать в [женском журнале] Libelle".