В Нидерландах умер журналист, на которого было совершено покушение

"Питер боролся до конца, но не смог выиграть эту битву. Он умер в окружении любящих его людей. Питер жил верой в то, что нельзя быть свободным, стоя на коленях. Мы безмерно гордимся им, но в то же время безутешны", – отметили близкие журналиста.

Коллеги де Вриса заявили, что его влияние в обществе сильнее любого акта ненависти.

"Мы продолжим свободно говорить о заблуждениях и несправедливостях в обществе, как он это делал всю свою жизнь", – подчеркнули они.