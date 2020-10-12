В Нигерии после протестов распустили спецподразделение полиции

В Нигерии спецотряд полиции по борьбе с разбойными нападениями распустили после массовых протестов, вызванных видеозаписью человека полицейскими.

В Нигерии расформировали специальный отряд полиции по борьбе с разбойными нападениями (SARS). Об этом в Twitter проинформировала 11 октября администрация президента страны.

"Президентская директива: специальный отряд по борьбе с разбойным нападением (SARS) полиции Нигерии был распущен с немедленным выполнением... Все офицеры и солдаты ныне несуществующего SARS должны быть немедленно передислоцированы", – говорится в сообщении.

В президентской администрации отметили, что в настоящее время ведется работа "над новым порядком действий, направленным на устранение ожидаемых пробелов в полицейской деятельности, вызванных ликвидацией SARS".

All officers and men of the now defunct Special Anti-Robbery Squad (SARS) are to be redeployed with immediate effect.



A new policing arrangement to address anticipated policing gaps the dissolution of SARS will cause is being worked on and will be announced by @PoliceNG. — Presidency Nigeria (@NGRPresident) October 11, 2020

ВВС отмечает, что в Нигерии прошли массовые протесты против действий полицейских, в том числе представляющих SARS.

Акции начались после появления видеозаписи с убийством человека полицией. "Несмотря на репрессии", митинги усилились и распространились за пределы страны, отмечает телекомпания.

Офицеров SARS обвиняют в незаконных арестах, пытках и убийствах.