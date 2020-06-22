В Нигерии зафиксирована крупнейшая вспышка африканской чумы свиней. Погибло около 1 млн особей

Как пишет The Guardian, официальных данных об умерших или убитых животных нет, но по подсчетам нигерийских фермеров потери составили около 1 млн особей.

Газета отмечает, что в последние десятилетия вспышки АЧС происходят в Африке регулярно: только в период с 2016-го по 2019 год на континенте было зарегистрировано более 60 вспышек. Однако нынешняя эпидемия – самая масштабная по территории распространения и количеству погибших животных.

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