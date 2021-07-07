ГОРДОН
 
 
МИР

В Нигерии вооруженные люди похитили 140 детей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С декабря в Нигерии похитили более 1000 детей
С декабря в Нигерии похитили более 1000 детей
Фото: EPA

Группа вооруженных людей похитила 140 детей из баптистской школы недалеко от нигерийского города Кадун. Об этом 5 июля сообщил BBC.

Мать 15-летней похищенной девочки рассказала BBC, что вооруженные люди приехали на мотоциклах и сломали школьный забор. В полиции заявили, что боевики одолели школьных охранников и пробрались в студенческое общежитие. Похищенных детей они увезли в лес.

Полицейским удалось спасти 25 учеников и одну учительницу. Представитель местной полиции Мохаммед Джалидж сказал CNN, что во время нападения злоумышленников на школу никто не погиб. Тем не менее судьба остальных детей остается неизвестной.

Кроме того, 4 июля полиция штата Кадуна подтвердила еще одно похищение людей. Бандиты напали на Национальный центр борьбы с туберкулезом и проказой в городе Зария, отмечает Nannews. Агентство сообщило о похищении восьми человек, но BBC, ссылаясь на неназванного сотрудника центра, сообщил, что выкрадены были 12 человек, трое из которых – дети.

Издание Vanguardngr писало, что после нападения местное управление образования приказало закрыть 13 школ штата Кадуна.

Контекст:

Похищения в Нигерии участились после случая в 2014 году, когда исламистские боевики выкрали 276 школьниц в городе Чибок, отмечает The Guardian.

Ночью 26 февраля этого года вооруженные люди на мотоциклах похитили 317 девочек из школы-интерната на севере Нигерии. Дети провели в лагере похитителей три дня.

В университете Гринфилд в северо-западном штате Кадуна 20 апреля боевики штурмовали университет Гринфилд. Тогда они похитили 14 человек. Об их освобождении Reuters узнало 30 мая.

Одно из последних похищений случилось в конце мая этого года, когда боевики похитили около 200 учащихся исламской школы Салиху Танко в городе Тегина в штате Нигер.

Всего с декабря прошлого года в Нигерии было похищено около 1000 студентов и школьников, пишет The Guardian. Большинство из них были освобождены после переговоров с местными властями. Часто банды нацелены на сельские школы и колледжи, где учащиеся живут в общежитиях и где невысокий уровень безопасности. Это позволяет им легко перевозить большое количество жертв в лес, чтобы затем договориться о выкупе.

Теги: похищение, Нигерия, дети
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Клетчатка. Что это и зачем она нужна
Клетчатка. Что это и зачем она нужна
Композитор Булгачев: После 2014 года я принял решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм
Композитор Булгачев: После 2014 года я принял решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм G
"Какая классная!". Бадоева засветила тело в мокром купальнике
"Какая классная!". Бадоева засветила тело в мокром купальнике
"Это так вкусно!". Эксперт предложил приготовить оладьи из молодой кукурузы
"Это так вкусно!". Эксперт предложил приготовить оладьи из молодой кукурузы
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
Композитор Булгачев: Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, так как он хотел попросить прощения у Украины за то, что был ватником
Композитор Булгачев: Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, так как он хотел попросить прощения у Украины за то, что был ватником G
"Это дно", "Жесть". Тину Кароль резко раскритиковали за выступление на Atlas Weekend
"Это дно", "Жесть". Тину Кароль резко раскритиковали за выступление на Atlas Weekend
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Готовим бомбу". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Готовим бомбу". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
  Композитор Булгачев: Люди в администрации Путина слушают стебные песни о нем. Они не идиоты, понимают, что на самом деле происходит. Но там бабки огромные
  Композитор Булгачев: Люди в администрации Путина слушают стебные песни о нем. Они не идиоты, понимают, что на самом деле происходит. Но там бабки огромные G
Виктория ВОРОНИНА
"Директ был переполнен сообщениями "ты толстая". Солистка Kazka запустила челлендж против ненависти в соцсетях
"Директ был переполнен сообщениями "ты толстая". Солистка Kazka запустила челлендж против ненависти в соцсетях
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
"Идеальных людей нет". Беременная на последних неделях Квиткова сфотографировалась полностью обнаженной
"Идеальных людей нет". Беременная на последних неделях Квиткова сфотографировалась полностью обнаженной
"Ругать себя намного легче". Седокова рассказала, чему научилась, наблюдая за тренировками мужа
"Ругать себя намного легче". Седокова рассказала, чему научилась, наблюдая за тренировками мужа
"Ты мех, а я – моль!" Эллерт оригинально признался Мишиной в чувствах
"Ты мех, а я – моль!" Эллерт оригинально признался Мишиной в чувствах
"Жемчужина, венчающая корону". Квентин Тарантино купил для себя кинотеатр в Лос-Анджелесе
"Жемчужина, венчающая корону". Квентин Тарантино купил для себя кинотеатр в Лос-Анджелесе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе
Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе G
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS