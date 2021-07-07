В Нигерии вооруженные люди похитили 140 детей

Мать 15-летней похищенной девочки рассказала BBC, что вооруженные люди приехали на мотоциклах и сломали школьный забор. В полиции заявили, что боевики одолели школьных охранников и пробрались в студенческое общежитие. Похищенных детей они увезли в лес.

Полицейским удалось спасти 25 учеников и одну учительницу. Представитель местной полиции Мохаммед Джалидж сказал CNN, что во время нападения злоумышленников на школу никто не погиб. Тем не менее судьба остальных детей остается неизвестной.

Кроме того, 4 июля полиция штата Кадуна подтвердила еще одно похищение людей. Бандиты напали на Национальный центр борьбы с туберкулезом и проказой в городе Зария, отмечает Nannews. Агентство сообщило о похищении восьми человек, но BBC, ссылаясь на неназванного сотрудника центра, сообщил, что выкрадены были 12 человек, трое из которых – дети.

Издание Vanguardngr писало, что после нападения местное управление образования приказало закрыть 13 школ штата Кадуна.