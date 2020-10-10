В Норвегии обнаружили 1200-летний храм в честь Тора и Одина. Это первое подобное сооружение, найденное в стране

Языческое культовое сооружение, предположительно, было построено в конце VIII века и служило для поклонения и жертвоприношений в честь древнескандинавских богов Одина и Тора.

На западе Норвегии нашли фундамент древнего языческого храма в честь скандинавских богов Одина, Тора и Фрейра. Как пишет Live Science, это первое подобное сооружение, найденное в Норвегии. Раньше такие храмы обнаруживали в Дании и Швеции.

Храму, который служил для поклонения и жертвоприношений в честь верховных скандинавских богов, около 1200 лет. Он, предположительно, был построен в конце VIII века. Деревянное здание было около 14 м в длину, 8 м в ширину и 12 м в высоту.

"Это первый древнескандинавский храм, найденный в стране. Мы знаем, что они есть в Швеции, в Дании. Эта находка показывает, что они также существовали в Норвегии", – подчеркнул археолог Сорен Динхофф из Бергенского университетского музея.

По его словам, до сегодняшних дней сохранился только фундамент храма, ученые реконструировали его внешний вид по ямам для столбов. В частности, ученые пришли к выводу, что у здания была башня по центру крыши, напоминающая купол раннехристианских церквей.