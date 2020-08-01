В ОАЭ начала работу первая арабская атомная электростанция

На АЭС "Бараках" в Объединенных Арабских Эмиратах запущен первый энергоблок. Станцию построили совместно с южнокорейскими специалистами. Против ее ввода в эксплуатацию активно выступал Катар.

Энергоблок подключат к электросетям ОАЭ через несколько недель Фото: Emirates Nuclear Energy Corporation / Facebook

1 августа на атомной электростанции "Бараках" в Объединенных Арабских Эмиратах запустили первый энергоблок; ядерная реакция, запустившая турбину, прошла успешно. Об этом сообщил сайт энергетической корпорации ОАЭ (ENEC).

К энергосистеме страны блок будет подключен спустя несколько недель.

АЭС "Бараках" призвана обеспечивать 25% потребностей ОАЭ в электричестве. Производство является совершенно чистым с точки зрения экологии, заявили в корпорации.

Это первая в арабском мире атомная электростанция, она создана совместно ENEC и южнокорейской электроэнергетической корпорацией KEPCO.

Запуск энергоблока планировался на 2017 год, но несколько раз откладывался из-за проблем с безопасностью, напоминает ВВС. Соседний Катар активно выступал против появления ядерного объекта на берегу Персидского залива, в этой стране станцию назвали "вопиющей угрозой миру и окружающей среде в регионе".