В Осло демонтируют здание, поврежденное во время теракта Брейвика. Архитекторы призывали сохранить фрески Пикассо на стенах

22 июля 2011 года террорист Андерс Брейвик взорвал в правительственном квартале Осло начиненный взрывчаткой автомобиль. Одно из министерских зданий было повреждено. Власти решили снести корпус, хотя активисты требовали его отремонтировать, чтобы сохранить в первоначальном виде две фрески Пабло Пикассо.

27 июля рабочие приступили к демонтажу здания правительственного комплекса Осло, известного как Y-Block. Строение известно двумя фресками Пабло Пикассо на стенах – "Рыбаки" и "Чайка", пишет AFP.

Одна из работ, созданных великим испанским мастером в сотрудничестве с норвежским художником Карлом Нешаром, весит 250 тонн, другая – 60 тонн.

Власти приняли решение снести здание, которое было повреждено во время террористической атаки 2011 года. Фрески есть намерение использовать в ансамбле нового правительственного комплекса, строительство которого планируется завершить в 2025 году.

Многие норвежские архитекторы и активисты протестовали против демонтажа, настаивая, что только на Y-Block фрески Пикассо выглядят гармонично. Соседнее здание, H-Block, было отремонтировано после взрыва, напоминали противники сноса.

22 июля 2011 года террорист Андерс Брейвик взорвал в правительственном квартале начиненный взрывчаткой фургон Volkswagen Crafter. Погибли восемь человек, более 200 были ранены. Пока внимание полиции было приковано к инциденту в центре Осло, преступник добрался до острова Утейя и начал расстреливать участников слета молодых социал-демократов. Он убил 67 человек, еще двое утонули при попытке покинуть остров вплавь.

24 августа 2012 года суд приговорил Брейвика к 21 году заключения с возможностью неограниченного продления срока.