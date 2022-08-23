В Оттаве украли одну из самых знаменитых фотографий Черчилля

Фотография Черчилля была сделана в декабре 1941 года после того, как он произнес речь о Второй мировой войне в парламенте Канады Фото: wikipedia.org

Эта фотография Черчилля была сделана канадским фотографом Юсуфом Каршем в декабре 1941 года после того, как тогдашний премьер-министр Великобритании произнес речь о Второй мировой войне в парламенте Канады.

Снимок известен тем, что Черчилль запечатлен на нем без сигары, так как фотограф забрал у премьера сигару прямо перед фотосессией, из-за чего премьер-министр хмуро посмотрел в камеру.

На выходных сотрудники отеля "Шато Лорье" заметили, что фотография не была повешена должным образом. Затем они обнаружили, что рамка портрета не соответствует другим рамкам Карша, которые висят в читальном зале отеля.

После дальнейшего расследования было обнаружено, что фотография Черчилля была заменена копией оригинала.