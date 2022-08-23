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В Оттаве украли одну из самых знаменитых фотографий Черчилля

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Фотография Черчилля была сделана в декабре 1941 года после того, как он произнес речь о Второй мировой войне в парламенте Канады
Фотография Черчилля была сделана в декабре 1941 года после того, как он произнес речь о Второй мировой войне в парламенте Канады
Фото: wikipedia.org

В Оттаве украли одну из самых знаменитых фотографий бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом 22 августа сообщил канадский канал CTV.

Эта фотография Черчилля была сделана канадским фотографом Юсуфом Каршем в декабре 1941 года после того, как тогдашний премьер-министр Великобритании произнес речь о Второй мировой войне в парламенте Канады.

Снимок известен тем, что Черчилль запечатлен на нем без сигары, так как фотограф забрал у премьера сигару прямо перед фотосессией, из-за чего премьер-министр хмуро посмотрел в камеру.

На выходных сотрудники отеля "Шато Лорье" заметили, что фотография не была повешена должным образом. Затем они обнаружили, что рамка портрета не соответствует другим рамкам Карша, которые висят в читальном зале отеля.

После дальнейшего расследования было обнаружено, что фотография Черчилля была заменена копией оригинала.

Контекст:

Уинстон Черчилль – британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940–1945-м и 1951–1955 годах.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Канада, кража, Оттава, Уинстон Черчилль
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