В Оттаве украли одну из самых знаменитых фотографий Черчилля

Эта фотография Черчилля была сделана канадским фотографом Юсуфом Каршем в декабре 1941 года после того, как тогдашний премьер-министр Великобритании произнес речь о Второй мировой войне в парламенте Канады.
Снимок известен тем, что Черчилль запечатлен на нем без сигары, так как фотограф забрал у премьера сигару прямо перед фотосессией, из-за чего премьер-министр хмуро посмотрел в камеру.
На выходных сотрудники отеля "Шато Лорье" заметили, что фотография не была повешена должным образом. Затем они обнаружили, что рамка портрета не соответствует другим рамкам Карша, которые висят в читальном зале отеля.
После дальнейшего расследования было обнаружено, что фотография Черчилля была заменена копией оригинала.
Уинстон Черчилль – британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940–1945-м и 1951–1955 годах.