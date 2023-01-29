В Пакистане автобус на скорости врезался в опору моста, погиб 41 человек

В автобусе было 48 пассажиров, он ехал из Кветты в Карачи. Трое человек, в том числе ребенок и женщина, выжили.

Журналист Рехмат Мехсуд опубликовал видео с места инцидента.

At least 39 persons died when a passenger coach fell into a deep ravine in #Lasbela, #Balochistan. The bus caught fire the moment it overturned, with bodies of those dead and wounded were charred beyond recognition. pic.twitter.com/AShwlofAxz — Rehmat Mehsud (@RehmatMehsuds) January 29, 2023

Как сообщили в полиции, автобус на быстрой скорости врезался в опору моста и загорелся. Люди "сгорели заживо", сказал полицейский из провинциального центра управления полицией Мохамад Абдулла.

Как отметило агентство Bloomberg, пассажирские автобусы и микроавтобусы в Пакистане обычно переполнены и имеют мало средств безопасности.